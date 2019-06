Pildid: Trumpi uus soeng pani Twitteri hulluma

See ei jäänud ta fännidel ja vastastel märkamata ning Trumpi uut välimust kommenteeriti agaralt Twitteris, teatab dailymail.co.uk.

Trump oli 2. juuni hommikul Virginias Potomac Fallsis talle kuuluvas golfiklubis golfi mängimas. Pärast mängu läks ta Vienna McLean Bible Church kirikusse jumalateenistusele, üllatades oma välimusega.

Trump oli vahetult enne seda tulnud duši alt, ta nahk õhetas ning ta kandis golfijalatseid ja -särki.

Donald Trumpi nähti 2. juunil Virginias Viennas uue soenguga FOTO: Joshua Roberts / Reuters/Scanpix

Virginia kiriku pastor David Platt kutsus USA presidendi lavale, kus ta temaga koos palvetas Virgina Beachi tulistamises hukkunud 12 inimese eest.

Pastor palvetas ka Trumpi eest, et jumal juhataks presidendi õiges suunas ja annaks talle õigeid juhiseid.

Juba jumalateenistuse ajal hakati Twitteris Trumpi uut välimust kommenteerima.

«Ta näeb lõpuks välja nagu elus inimene, mitte ülesputitud inimrobot. Ta isegi õhetas näost,» kirjutas Wonder Woman.

Oli ka neid, kelle arvates oli ta uus märg soeng hullem kui ta tavaline tukaga soeng.

«Kas te ei saa aru, et see on Trumpi golfisoeng! Ta kammib selle kohtumiste eel tavaliselt lamedaks,» oli veel üks kommentaar.

Veel võrreldi Trumpi 1987. aastal filmi «Wall Street» peategelase Gordon Gekkoga, keda kehastas Michael Douglas. Ka sellel tegelasel olid üle pea kammitud juuksed.

«Kas olete juba Trumpi juukseid näinud? Püha müristus, mis järgmiseks?» oli veel üks tviit.

The Blue Truth kirjutas, et Trump on läbi ajaloo üks salakavalamaid riigijuhte, kellest ei saa aru, kes ta on, kuid uue soenguga näeb ta vähemalt natuke inimese moodi välja.

Kuna Trump ja ta naine Melania suunduvad täna Ühendkuningriiki visiidile, siis viidati sellele.

«Vene kuninganna Elizabeth II, ta peab taluma mingit blondi bimbot, kes võib olla ilmub dineele juuksegeelist nõretavate juustega,» kommenteeris Twitteri kasutaja MLD.

Oli ka neid, kes asusid Trumpi kaitsele ja teatasid, et kritiseerijad nägid nüüd oma silmaga, et Trump ei kanna parukat, vaid kõik on tema oma juuksed.

2. juuni õhtul ilmus Trump Washingtonis asuvasse Fordi teatrisse heategevusgalale, kandes ülikonda ja oma tavalist soengut.

Donald Trump 2. juuni õhtul oma tavalise soenguga FOTO: Joshua Roberts / Reuters/Scanpix