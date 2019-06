Koondise kaptenipaelast ilma jäänud Neymarit süüdistatakse vägistamises

São Paulo politseile esitatud avalduses on kirjas, et väidetava vägistamise ohvriks langenud naine sõnas, et intsident leidis aset Prantsusmaa pealinnas, kus Neymar mängib PSG eest, kirjutas BBC Sport. Neymar otsustas oma süütuse tõestamiseks avaldada WhatsAppi vestluse tema ja selle naise vahel.

Neymar on praegu Brasiilias, et valmistuda eesootavaks Lõuna-Ameerika meistrivõistlusteks.

PSG superstaar Neymar. FOTO: CHARLES PLATIAU / REUTERS

Politsei dokumentides on kirjas, et naine, kelle nime ei avaldata, sai Neymariga tuttavaks Instagramis, ning mees pakkus välja, et nad võiksid Pariisis kohtuda. Neymar maksis lennukipiletite eest Brasiiliast Prantsusmaale ja reserveeris luksushotelli Pariisis.

Naine sõnas, et kui Neymar 15. mail hotelli saabus, siis oli mees purjus. Pärast lühikest jutuajamist ning embamist, «muutus Neymar üha agressiivsemaks, ning läbi vägivalla surus end naisele peale ja alustas sugulist vahekorda», kirjeldas politsei raporti sisu.

Naine naasis kaks päeva hiljem Brasiiliasse, kuid ei teinud Prantsuse politseile avaldust, kuna oli emotsionaalselt häiritud ja kartis välisriigis sündmuse fakte esitada.

Pärast seda, kui süüdistused tulid avalikuks, tegid Neymari esindajad avaliku pöördumise, laites süüdistused maha ning kritiseerisid, kui negatiivselt seda meedias on kajastatud.

Avalduses oli kirjas, et Neymar on langenud väljapressimise ohvriks ning tõendid väljapressimise katsest ning mitte-vägistamisest esitatakse politseile.

Neymar. FOTO: Mike Egerton / PA Wire/PA Images/Scanpix

Neymar vastas süüdistustele otse, avaldades Instagramis seitsme minutilise video.

Vallaline jalgpallur postitas video kõrvale ka portugali keelse sõnumi: «Väljapressimise tõttu pean ma avama enda ja perekonna elu.»

Neymar rääkis videos: «Ma olen väga pettunud, kuid alates praegusest kavatsen ma avaldada kõik, mis selle tüdrukuga juhtus. Tegu on intiimse asjaga, aga ma pean end avama, et tõestada, et midagi erakordset ei juhtunud.»

«Mis sel päeval juhtus, oli suhe mehe ja naise vahel, nelja seina vahel, nagu iga paariga. Ja järgmisel päeval ei juhtunud suurt midagi. Me saatsime teineteisele sõnumeid. Ta küsis minult suveniiri [oma lapsele].»

27-aastane jalgpallur näitas videos ka nende vahel jagatud WhatsApp sõnumeid, mille juures olid ka pildid, kus naine oli aluspesus. Neymar sõnas, et peab need avalikuks tegema, et tõestada, et midagi halba ei juhtunud.

Neymari isa, Neymar dos Santos, eitas samuti neid süüdistusi, öeldes laupäeval Band TV-le, et tegu on ilmselgelt lõksuga.

Neymar. FOTO: Mauro Pimentel / AFP