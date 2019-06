Video: vaata, kuidas need kurikuulsad sarimõrvarid vahele jäid

Kummalise kokkusattumusena avastas politsei hiljem, et Tracy Edwards on Mississippi võimude poolt tagaotsitav seksuaalkurjategija. Kõigele lisaks esitati talle 2011. aastal süüdistus tapmises.

DAVID BERKOWITZ

Ohvrite arv: 6

David Berkowitz FOTO: / AP

Ajavahemikul 1976-1977 elasid New Yorgi elanikud paanika lävel, kui julm sarimõrvar liikus vabalt mööda tänavaid. Ta mõnitas politseid ja pani endale nime «The Son of Sam» ehk «Sami poeg». Politsei andis endast parima, et mõrvar tabada, aga see ei tahtnud kuidagi õnnestuda. 1977. aastal mõrvari hirmuvalitsus lõppes, kui Cecilia Davis viis oma koera jalutama. Davis jalutas Brooklynis, kui kummalise välimusega mees temast mööda tormas. Ta kõndis imelikult, justkui peidaks varrukas midagi. Mõned minutid hiljem kõlasid püstolilasud ning Stacy Moskowitz suri mõned tunnid hiljem haiglas, aga Robert Violante jäi ellu. Mõlemad olid siis 20-aastased. Need olid «The Son of Sami» viimased ohvrid, sest kui Davis kuulis tulistamisest, siis meenus talle kummaline mees, keda ta oli tänaval kohanud ning pöördus võimude poole. Davis mäletas ka, et nägi liikluspolitseid valesti pargitud autole trahvi tegemas. Kui politsei trahvikviitungit kontrollis ja auto numbrimärgi leidis, siis tehti kindlaks, et see kuulub David Berkowitzile. Ta elas enam kui 30 kilomeetri kaugusel mõrvapaigast. Tänu Davisi tunnistusele hakkas politsei David Berkowitzi lähemalt uurima ja mees tunnistas hiljem mõrvad üles.

DENNIS RADER

Ohvrite arv: 10

Ajavahemikul 1974-1991 võttis endale ise nime pannud sarimõrvar BTK, mis tähendab Bind, Torture, Kill ehk seo, piina ja tapa, omaks kümne inimese tapmise. Ta kadus korraks pildilt, kuid 2004. aastal muutus ta uuesti aktiivseks. Ta saatis kohalikule uudistejaamale dokumente ja andis kõigile teada, et on elus ning terve. BTK tahtis kõik tõendid saata politseile flopi abil, kuid ei olnud kindel, kas teda on võimalik selle abil tuvastada. Ta lausa küsis seda politsei käest, paludes neil temaga aus olla. Politsei aga ei kavatsenudki tõtt rääkida ning kui mõrvar saatis neile flopi peal kogu materjali, oligi see täpselt see, mida nad mõrvari tabamiseks vajasid. Kui nad flopi sisu avasid, siis nad nägi, et selle sisu oli hiljuti salvestanud keegi Dennis, ning seda oli kasutatud lähedalasuvas kirikus. Kui nad siis nägid, et Dennis Raderi nimeline mees on kiriku koguduse liige, tegid nad DNA-testi. See tuli tagasi positiivsena ning BTK hirmulaine oli lõppenud. Ja seda lihtsalt sellepärast, et ta ei suutnud end politseid mõnitamast tagasi hoida, kuigi oli juba nendest pääsenud.

TED BUNDY

Ohvrite arv: u 30

Ted Bundy. FOTO: / AP