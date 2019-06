Endise riigikogulase Kalev Kallemetsa 4-aastane tütar sai autolt löögi: laps ei saa ajutiselt kõndida

Kuid pereisa ei pääsenud kriitikast. Nimelt heideti mehele ette, et ta lapse valveta jättis ning laps kogemata vale koha pealt teed ületas. Kalev Kallemets võttis süü omaks, et laps tõukerattaga liiga uljalt sõitis, kuid tõi välja, et ei saa eeldada, et 4-aastane käitub liikluses nagu 10 või 30-aastane.