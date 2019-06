Video: Uku Suviste meenutas duetti Ari Lorakiga, mis temast Venemaal tähtsa tegelase tegi

«Väike meenutus «Voice'i» kontserdile Kremlis. Tänud Ari Lorakile, kes mind duetile kutsus,» kirjutas Uku Suviste video juurde, kus ta koos Lorakiga laulab.

Uku Suviste rääkis jaanuari alguses Priit Pulleritsule antud intervjuus, et osalejatele ei meeldinud, et ta talendisaate vahepeal kodus käis.

Alanud aasta esimesel päeval kulmineerus Venemaa suurimas telekanalis Pervõi Kanal suure finaalisõuga rahvusvaheline talendisaade «Golos» («Hääl»), kus Uku Suviste (36) saavutas läbi aegade Eesti lauljatest parima tulemuse, jõudes poolfinaali ehk kaheksa parema hulka. Päev hiljem rääkis ta Moskvast Skype’i vahendusel Arteri lugejatele, kuidas see tal õnnestus – ja mis finaali murdmisest vajaka jäi, kirjutab Priit Pullerits.

Mis tagamõttega saatesse läksite? Kas seepärast, et Eesti ei paku midagi nii suurt, kus end proovile panna?

Ei, mul ei olnud plaani, et lähen suurt turgu vallutama ja kohe saavutan midagi. See ei oleks väga tugev plaan. (Naerab.) Mulle on lihtsalt meeldinud end eri kohtades proovile panna, nii Ameerikas kui ka [2010. aastal] Jurmala rahvusvahelisel konkursil «Uus laine». (Uku Suviste sai Jurmalas kolmanda koha. – P. P.) Läti poiss Intars Busulis, kes Jurmalas viis aastat enne mind võitis, sai sealt päris korraliku tuule tiibadesse, ka Venemaale. Nii et mulle oli küsimus: miks ka mitte?

Aga kui ma oleks ette teadnud, kui palju kulub Moskva konkursil aega ja raha, kui palju esinemisi tuleb mul nii kiirel ajal nagu detsember ära öelda, oleksin enne kolm korda järele mõelnud. (Naerab.)

Uku Suviste esitamas talendisaate teises voorus duetina Aleksandra Kruglovaga One Republicu lugu «Love Runs Out». Paarist pääses edasi kolmandasse vooru Suviste. FOTO: Maxim Lee

Kui palju siis aega ja raha kulus?

Kui ma peatan artistina mõneks ajaks oma muud esinemised, on juba see väljaminek. Ja kui tekib uusi väljaminekuid, elades paar kuud Moskva kesklinnas hotellis, siis see mõjutab päris oluliselt...

... pangakonto seisu.

Jah. Lisaks teeb asja veelgi keerulisemaks, et sa ei tea, kas saad järgmisest voorust edasi, kas saad ülejärgmisest voorust edasi jne. Kui läksin saatesse kandideerima, oli mul kokku lepitud jõulutuur ja Anne Veski juubelikontsert 22. detsembril. Aga saatesse minnes sõlmid lepingu, et pead graafiku järgi olema kohal proovides, salvestustel ja esinemistel. Üks mu tuuri kontsert saigi kannatada ja Anne Veski kontserdiga tekkis ka olukord, et... korraldajatele väga ei meeldinud, et sõidan Tallinna. Kuid saime kokkuleppele, sest Saku suurhall oli välja müüdud ja Venemaal kõik väga austavad Veskit. Lendasin varahommikul Tallinna, tegime peaproovi ja pärast kontserti sõitsin öösel lennukiga tagasi Moskvasse.

Vene laulusaate poolfinaalis pidi Uku vastamisi astuma võimsa hääleulatusega Amirkhan Umajeviga, kes esitas ooperilaulja Andrea Bocelli pala «Con te partirò». Uku valis esitamiseks ameeriklase Josh Grobani laulu «You Raise Me Up», mida on saanud harjutada juba pikki aastaid.

Nimelt tuli Ukul kehastuda Grobaniks neli aastat tagasi, TV3 näosaate kolmandal hooajal, ning esitada sama laulu. Ka tol korral ei saanud Uku võitu, vaid pidi alla vanduma Liis Lemsalule, kes kehastus väikseks Ott Leplandiks ja esitas «Lambarocki».

Grobani hitti esitas Uku koos Koit Toomega ka eelmisel nädalavahetusel Anne Veski juubelikontserdil Saku suurhallis.