Sa ei kujuta ette, kui palju need luksuslikud koerakuudid maksavad

King of the caste🐶 👑 Hecate Verona new release ❗️👉 Indoor dog 🏠 #hecateverona #doghouse #petlover #dog #pomeranian #pomeranianpuppy #yorkiesofinstagram #yorkie #chichuahua #petlovers #smalldogs

A post shared by Hecate Verona (@hecateverona) on May 25, 2019 at 4:01pm PDT