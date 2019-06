Venelased kohitsesid Elton Johni eluloofilmi

Teadaolevalt esimesena kommenteeris olukorda filmikriitik Anton Dolin, kes nägi originaalversiooni Cannes'i festivalil. Ta kirjutas oma Facebookis, et: «kõik stseenid, mis sisaldavad suudluseid, seksi ja oraalseksi meeste vahel, on filmist eemaldatud.»

Filmist on väidetavalt välja lõigatud umbes 5 minutit materjali. Lisaks muudeti ära lõputiitrid, kus kirjutati, et Elton Johni on abielus David Furnishiga ja nad kasvatad koos oma lapsi.

John ja filmitegijad mõistsid muudatused hukka. «See, et kohalikud levitajad on välja jätnud teatud stseenid, röövides publikult võimaluse näha filmi selle originaalkujul, on kurb peegeldus sellest, kui lõhestunud maailmas me elame,» teatasid nad ühiselt.

Taron Egerton, kes filmis tuntud muusikut kehastab, avaldas oma arvamust sotsiaalmeedias. «Ma olen masendatud, et Venemaal tehti otsus tsenseerida meie filmi,» kirjutas Egerton kurvastusega. Ta lisab pettunult, et talle ei antud võimalust selle otsuse vastu võidelda. «Armastus on armastus. Ei mingeid kompromisse,» kirjutab Egerton.