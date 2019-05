Pildid ja video: Hispaania poliitik on hertsoginna Meghaniga äravahetamiseni sarnane

Kui hertsoginna Meghan on 37-aastane, siis Begona Villacis on 40-aastane, teatab express.co.uk.

Hispaani poliitik Villacis, kes on Ciudadanose (Kodanikud) partei esindaja, abiellus 19. mail 2018, sel päeval abiellusid ka Meghan Markle ja prints Harry. Kahe naise näojooned, nahavärv, soeng ja riietumisstiil on sarnased.

Villacis viskas pärast Harry ja Meghani abiellumist 2018 sotsiaalmeedias nalja, et ta abiellus printsiga, kuid ta ei kavatse kolida Londonisse, vaid jääb Madridi.

Kahel naisel on veel sarnast. Sussexi hertsoginna Meghani poeg Archie Harrison sündis 6. mail, poliitik Villacise tütar 11 päeva hiljem ehk 17. mail.

Kui Meghanil on üks laps, siis Villacisel on juba kolm last.