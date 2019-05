Ulalaa! Kourtney Kardashianil oli rinnahoidjavaba päev

Paistab, et ka Kourtney on liitunud free the nipple (Vabastege nibud - ingl k) liikumisega, mis viimastel aastatel ülimalt populaarseks on muutunud.

Kuna pole saladus, et naisi on väga pikka aega hinnatud selle järgi, kuidas nad riietuvad, on ilma rinnahoidjata ringi liikumine julge avaldus, millel on selge poliitilise alatooniga sõnum - naised ei pea riietuma nii, nagu ühiskond seda neilt ootab või pikka aega ette on dikteerinud - naised on vabad riietuma nii, nagu nad seda ise soovivad.