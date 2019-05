Video: Keenia jooksja näitas, et tal on kuldne süda

Ta lisas, et jooksmine ei ole sõda, mida tuleb iga hinna eest võita, vaid jooksuvõistluste eesmärgiks on edendada sõprust, ühtsust, asrusaamist ja rahu.

Jooksu korraldaja Mike Itemuagbor sõnas, et Simon Cheprot näitas, et on tõeline liider ja kangelane, kes on valmis loobuma võidust, et teisi aidata.