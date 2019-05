Merilin Taimre otsib oma lemmikutele uut kodu: lugu on väga keeruline

MTÜ Kasside Turvakodu jagas täna Facebookis postitust, kuidas allergia tõttu koduta jäänud kassid Elli ja Liisu vajavad uut kodu.

Postituses kirjutatakse ka, et kassid on lahutamatud ning seega soovitakse neile leida uus ühine kodu. «On nad ju ideaalne kooslus - veidi vanem ja targem Elli on selle kassitandemi südametunnistus ning vaevu aastane ja natukene ulakas Liisu on selle paari krutskikass.»

«Üheskoos mängitakse, pestakse ning magatakse teineteise kaisus. Kui vaja, õpetab Elli Liisule, kust jookseb piir liiga ulakate ja vahvate mängude vahel, et ikka ja alati perele suurimat rõõmu valmistada,» seisab postituses.

Tegemist on blogija Palja Porgandi ehk Merilin Taimre kassidega, mistõttu võttis Elu24 temaga ühendust. «Lugu on väga keeruline ja raske,» tunnistab blogija.

«Olen juba mitu kuud püüdnud antud teemat lahendada kõigile võimalikult sobivalt ning uurinud ka turvakodult nõu,» tunnistab ta.

Ka selgitab Taimre, et on oma üürikorterist välja kolimas. «Kuna mu kallimal on raske dermatiit, mida ägestab veel rohkem kassiallergia, siis ei saa nad uues kohas koos elada.»

Merilini sõnul on proovitud mitut varianti, ent turvalise ja armastava kodu leidmine tundub siinkohal parim. «Kuna lähikonnas sobivat kodu ei leinud, siis pakkus ka turvakodu, kust Elli algselt pärit, et parim lahendus on neile uus kodu leida.»

«Mõlemad kassid on ülimalt armsad, korralikud ja üldse mitte agressiivsed, seega ei tohiks olla sobiva pere leidmine probleemiks.»

«Uurisin ka teistelt kassiomanikelt, kes on pidanud kurvastusega sama tegema ning jagasid ka oma lugu, kus kassid on leidnud väga sobiliku ja armastava uue kodu,» jääb ta lootusrikkaks.