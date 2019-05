Pildid ja video: Ashton Kutcher on endise kallima mõrvajuhtumis tunnistajaks

Kutcher ei teadnud, et enne tema saabumist oli moekunstnikuks õppinud Ellerini korterisse tunginud sarimõrvar Michael Gargiulo, kes pussitas naist 47 korda.

Los Angeles kohus vajas 41-aastase Kutcheri tunnistust, et saada Ellerini täpne surmaaeg.

«Olime leppinud kokku, et kohtume, kuid kui Ashley ei ilmunud kohtumispaika, läksin teda otsima. Ma koputasin ta korteri uksele, kuid ta ei avanud. Oletasin, et kui mina olin teel tema juurde, siis läks ta välja ja on kokkusaamispaigas. Ma helistasin talle, kuid ta ei vastanud mu kõnedele,» sõnas näitleja kohtus.