Campbell kandis musta õhtukleiti, mida kaunistasid kuldsed detailid ning mille dekoltee oli nii avar, et jättis kujutlusvõimele vähe ruumi.

Ka nägi Naomi üritusel nõnda kaunis ja nooruslik välja, et ei saa lausa arutlemata jätta, kas Campbelli puhul on tegemist peavõiduga geeniloteriis või on ta avastanud igavese nooruse võluallika?