Brigita Murutar ja Paul Neitsov on salaja abieluranda sõudnud?

Laulja Brigita Murutar eitab abieluranda sõudmist. «Tegemist on meie ühistuuri fotoga, valged rõivad kuidagi sattusid sellel pildistamisel selga,» annab Brigita teada. Lisades, et kui ta nüüd fotot vaatab, siis näib talle endalegi, et tegemist on justkui pulmapildiga.



Taas kokku kolinud paaril ootab ees ühistuur «Valgust hinge», mil antakse ühiselt kokku 9 kontserti Eestimaa erinevates paikades.



Brigita ja Paul tutvusid 2014. aastal, mil mõlemad esinesid konkursil «Eesti laul». Kooselust sündis 2017. aasta oktoobris tütar.