Fotod: Justin Bieber hiilis abikaasaga kirikusse, kus käivad ka mitmed teised suured staarid

Piltidelt on näha, kuidas helesinist jakki kandev Hailey ning tema ees treppidest alla tulev Justin, kes kannab beeži mütsi, koos auto poole jooksevad, et siis Lääne-Hollywoodi linnaosas jumalat teenida.

Targemad inimesed USAs on välja uurinud, et Justin ja Hailey käivad Hillsongi kirikus. Tegu on Austraalias alguse saanud, kuid nüüd ka otsapidi Ameerika Ühendriikidesse jõudnud megakirikuga, kus käivad koos meelelahutustööstuse suurimad nimed.