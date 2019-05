Video: kritiseerijate arvates näevad Miss India kandidaadid välja nagu Lumivalgekesed

Times of India avaldas sel nädalal 30 missikandidaadist fotod ja neid vaadanutele jäi silma, et naised on peaaegu samasugused, teatab msn.com.

Neil on pikad tumedad juuksed, mis on sarnaselt soengus ning kõikidel on ühtlaselt hele nahavärv.

Miss India 2019 kandidaadid FOTO: twitter.com

Sotsiaalmeedias kommenteeriti, et kuidas India erinevatest paikadest pärit naised saavad olla nii sarnased.

Iludusvõistlused on Indias suur äri alates 1990. aastatest. Kolmest Miss India võistluse võitjast, Aishwarya Raist, Sushmita Senist ja Priyanka Choprast on saanud maailmastaarid.

Priyanka Chopra valiti 2000. aastal nii Miss Indiaks kui Miss Maailmaks FOTO: / Caters News Agency/Scanpix

Indialastel on enamjaolt pruunikas nahk, kuid ühe enam kasutavad indialannad nahka heledamaks tegevaid parfümeeriatooteid, kuna heledat nahka peetakse ilusaks.

Just selle tõttu valitakse Indias iludusvõistlustele ja iluduskuningannadeks naisi, kellel on ka loomulikult või kreemi abil saadud hele nahk.

Nüüdses juhtumis oli väljaanne missikandidaatide nahka fototöötlusega veelgi heledamaks muutnud.

Indias kritiseeritakse, et selle aasta missikandidadaid näevad oma soengu ja töödeldud nahavärviga sarnased välja FOTO: twitter.com

Kritiseerijate sõnul ei näe selle aasta missikandidaadid loomulikud välja, pigem on nad nagu heledast plastmassist kaupluseakna mannekeenid või inimrobotid.

Indias käivitati paar aastat tagasi naha heledamaks muutmise vastane kampaania «Tume on ilus», kuid see ei ole suutnud muuta ühiskondlikku suhtumist nahavärvi tolerantsemaks.

Nahavalgendamise toodete kasutajate sõnul on igaühel vaba valik, kas ta kasutab neid tooteid ning teistel ei ole õigus kasutajaid kritiseerida.

«See on avalik saladus, et heledama nahavärviga naistel on elus lihtsam. Nad jäävad meestele silma ja neil on kergem karjääri teha,» selgitasid valgendamiskreemide pooldajad.

Samas on Indias mitmeid kuulsusi, kes on naha heledamaks muutmise vastased.

Üks neist on tuntud näitlejanna Sai Pallavi, kes keeldus osalemast reklaamis, milles ta oleks demonstreerinud nahka helendavat kreemi.

«Iga inimene jäägu iseendaks. Igaüks on ilus sellisena, nagu ta on. Ma ei poolda nahavärvi muutmist keemiliste ainete abil,» selgitas staar.

Selle seisukoha tõid esile ka Miss India 2019 kandidaatide fotosid vaadanud.

«Need missikandidaadid on läbinud fotošopi, nähes välja nagu Lumivalgekesed,» teatasid kritiseerijad.

Veel kommenteeriti, et missikandidaatide fotode pealkirjaks saaks panna «30 heledat varjundit».