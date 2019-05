Galerii: Eestit külastab värvika minevikuga printsess, kes on üle elanud ka inimröövi

Ka Kuningliku Printsessi (Princess Royale) tiitlit kandev Anne, kelle täisnimi on Anne Elizabeth Alice Louise, sündis 15. augustil 1950 Londonis.

68-aastane printsess, kes on Briti troonipärimisjärjestuses 14. kohal, on tuntud ratsasportlane ja Suurbritannia esindaja rahvusvahelises olümpiakomitees. Samuti on ta heategevusorganisatsioonide patroon ja mitme sõjaväerügemendi auesindaja.