Lõbus video: ka nii on võimalik hammas välja lüüa

Poisid jalgpalli mängimas. Pilt on illustratiivne.

Eks me kõik oleme püüdnud lapsepõlves, kas ise või vanemate abiga leiutada viise, kuidas piimahambast lahti saada. Kes on brutaalselt kasutanud tange, kes pannud hamba niidiga ukselingi külge, kes veel midagi põnevat mõelnud. Aga see jalgpallifännis poiss leidis endale omase viisi, kuidas seda teha.