Video: võimalik vaid Venemaal! Osa sillast kadus üleöö

«Meie piirkonnas ei ole möllanud torme ega tornaadosid. Jõgi ei ole ka tõusnud, et oleks saanud vanametalli kaasa viia. Võimalik, et metallivargad lükkasid silla keskosa vette, kus nad selle tükeldasid ja osad minema vedasid,» teatasid kohalikud.

Juhtunust fotosid teinud lisasid, et üllatavalt oli alles lähedane maanteesild, mis on madalamal kui kunagine raudteesild.

«Kui metallivargad oleks sinna saabunud laevaga, siis oleks pidanud see väiksem sild kannatada saama, kuid see on terve,» jätkasid elanikud, kelle jaoks on mõistatus, kuidas vanametall minema veeti.