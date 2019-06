Vutiklubi toetajaid ajab vihale, et meeskond LGBTQ kogukonda toetab

Põhja-Ameerika kõrgliigas MLS mängiv New York City FC, kus on klubi lühikese ajaloo jooksul mänginud Frank Lampard, Andrea Pirlo ja David Villa, jaoks läksid nadiks siis, kui nad teatasid 29. mail, et võõrustavad selle aasta LGTBQ uhkuse mängu. Tegu on juba kolmandiku järjestikuse jalgpallimatšiga. New Yorgis asuv klubi valiti selleks ürituseks välja tõenäoliselt kogukonna suuruse tõttu, kes linnas elab.

See otsus aga ei läinud kuidagi peale klubi fännidele, kes iga klubi üritust, mis on vähegi LGBTQ üritusega seotud, on kritiseerima hakanud. Ameeriklaste pahameel võib tulla asjaolust, et seksuaalvähemuste elustiil ei sobi nende arvates piiblis toodud väärtustega, mida tugevalt religioosne USA toetab.

«Millal iga jalgpalliklubi muutus geiks?» küsib üks pettunud fänn LGBTQ uhkuse mängu postituse all.

Selle peale vastas kriitikaga üks tuline toetaja: «Selle nimi on relaasus ning selles sajandis elamine. Nad ei ole geid, nad tunnustavad ja toetavad. Kui sa ei suuda sama teha, siis sa ei peaks meie lähedalgi olema.»

Kui üks fännidest küsis, miks vaid vutiklubi seda teevad, siis parandati teda kohe ja öeldi, et hokiliiga NHL teeb seda ka.

New York City FC märk LGBTQ uhkuse kuul FOTO: Facebook

Kui siis klubi sotsmeedias enda märgile LGBTQ kogukonnale omased värvitoonid andis, lõi see ideaalse platvormi kitsarinnalistel inimestel oma vastikust ja tülgastust üles näidata.

«Jumal lõi Aadama ja Eeva, mitte Aadama ja Steveni,» kirjutas üks.

Teine lisas suurte tähtedega: «NEW GAY CITY FC»

«Jumal tänatud islami eest,» kirjutas kolmas.

«New Gay City jalgpalliklubi ... sellel on põhjus, miks ma seda klubi enam kunagi ei toeta,» avaldas neljas.

Peale sõnade kasutatakse ka Gif-e, millega väljendatakse samu kitsarinnalisi vaateid. Üks jagas Jeff Goldblumi suure sõnnikuhunniku ees, teine Max Greenbergi sarjast «Uus tüdruk» peaaegu oksendama hakkamas, Steve Carelli grimasse tegemas, Kim Jeongi hõikamas «Gay» jne.

Kommenteerijad kasutavad ka tujukaid ehk emotikone, millest enamus on iiveldust või oksendamist kujutavad pildid.

Postituse all on sadu kommentaare koos nende vastustega, kus inimesed väljendavad oma pahameelt klubi otsusest identiteedipoliitikaga kaasa minna. On ka neid, kes klubi kaitseks välja astuvad, aga nende hääl suure lärmi ja pahameele seas pigem kuulda ei ole.

Klubi teeb Facebookis 3-4 postitust iga päev ja kuna need kõik on ühel või teisel moel LGBTQ uhkuse kuu ja mänguga seotud, siis on eelnevalt toodud kommentaare kõikjal.

Rahva suurimaks pahameeleks ei olegi mitte nii väga LGBTQ ise, vaid klubi ja liiga otsus identiteedipoliitikaga kaasa minna. Kommenteerijad ei ole homofoobid ega natsid (mõned vast on ka), aga fännidele ei meeldi nende klubi sidumine poliitikaga, mida nad argipäevas niigi palju saavad.