Massive Attacki tähe tütar suri 24-aastasena

Mina Mazy Topley-Bird suri juba 8. mail, aga tema murest murtud vanemad said uudist jagada alles nüüd, kirjutas The Sun .

«Ma arvasin, et ma teadsin, mis kaotus on, aga nüüd, kui mu tütar surnud on, siis ma sain aru, et mul polnud õrna aimugi. Ma tunnen, et ma olen nagu maailmas, mida ei eksisteeri. Mitte millegi tundmine ei ole iialgi sama. Mitte ükski sõna ega tekst ei suuda seda seletada - mu hing on tühi.»