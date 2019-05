Vangistatud pankuri kaasa lõi Harrodsi kaubamajas laiaks 16 miljonit naela

Briti kohtudokumentide kohaselt tegi 55-aastane Hadžijeva suure summa eest sisseoste 2006 – 2016, teatab cnn.com.

Ta kulutas Harrodsi kaubamajas päevas keskmiselt 4400 naela (5000 eurot), ostes nii rõivaid, jalatseid, juveele kui kodusisustust.

Londoni Harrodsi kaubamaja FOTO: SCANPIX

Sellele naisele vist maitseb Godiva šokolaad, sest ühel korral ostis ta seda 30 000 naela (34 000 euro) eest.

Tal õnnestus Harrodsis asuvas Tom Dixoni kohvikus teha 330 880 naela (376 000 euro) suurune arve. Teada on, et selles söögikohas maksab väike võileib 13 naela (15 eurot).

Suurbritannias kehtestati uus seadus Unexplained Wealth Order, millega üritatakse takistada kuritegelikul viisil saadud raha kasutamist.

Briti majanduspolitsei teatel on Ühendkuningriigis ostetud palju luksuslikke maju, kortereid ja autosid «musta raha» eest. Osa sellest kahtlase päritoluga rahast on pärit Venemaalt ja neist riikidest, mis kunagi kuulusid Nõukogude Liitu.

Üle 10 aasta Londonis elanud Zamira Hadžijeva jäi võimudele oma priiskava elustiiliga silma ja Briti majanduspolitsei asus uurima, kus ta vara pärit on.

Ilmnes, et naisele kuulub Knightbridge’is 12- 14 Walton Street asuv 11 miljonit naela (13 miljonit eurot) maksev maja, Harrodsi kaubamaja on selle lähedal. Hadžijevale kuulub ka Ascoti lähedane Mill Ridge golfiklubi.

Londonis Knightsbridge'is Walton Streetil asuv maja, mis kuulub Zamira Hadžijevale FOTO: Kirsty O'Connor / PA Wire/PA Images/Scanpix

Kohtudokumentide kohaselt kasutab aserbaidžaanlanna eralennukit Gulfstreal G550, mille hind on 32 miljonit naela (37 miljonit eurot).

Zamira Hadžijeva on pidanud Briti kohtus selgitama, kust ta vara pärit on, kuid seni ei ole ta suutnud kohust veenda, et tegemist ei ole «musta rahaga».

Hadžijeva abikaasa, 57-aastane Jahangir Hadžijev oli 2001 - 2015 Aserbaidžaani riigipanga juht, paregu kannab ta oma kodumaal vanglakaristust.

Aserbaidžaani kohus määras pankurile 15 aasta pikkuse karistuse selle eest, et ta varastas riigipangast suuri summasid, mille eest elas luksuselu.

Aserbaidžaani riigipanga uurimise kohaselt kõrvaldas Hadžijev pangast kümneid miljoneid naelu.

Endine pangajuht kirjutas enne kohut ja vangistust oma vara naise nimele, andes talle ka 35 krediitkaarti, mida naine agaralt osteldes kasutas.

Kui Briti kohus leiab, et Zamira Hadžijeva on saanud oma vara kuritegelikul ja kahtlasel teel, siis võidakse see temalt konfiskeerida.

Hadžijeva sõnul on ta vara legaalne ja ta ei ole midagi varastanud. Naine selgitas, et ta abikaasa oli enne vangistamist edukas pankur ja ärimees ning see on tema mehe vara.