49-aastase Mike Keeni sõnul viis ta möödunud aastal oma sõbrale, Londoni Toweri rongavalitsejale Christopher Skaifele kaks uut ronka, kes said selle aasta aprillis esimese pesakonna poegi, teatab News Service South West.

«Mul on suur vastutus, sest rongad mängivad nii Toweri kui kogu riigi saatuses tähtsat rolli. Minu eesmärgiks on treenida ja aretada ronki, kes on taltsad ja ei kipu oma «töökohast» Toweris lahkuma,» selgitas rongakasvataja.