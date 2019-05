Kit «Jon Snow» Harington põgenes stressi ja alkoholi eest terviskliinikusse

Entertainment Weekly andmetel on 32-aastane Harington Connecticuti Privé-Swiss tervisekliinikus olnud juba ühe kuu, minnes sinna kui menusarja viimase hooaja kuuest osast oli näidatud kolme. Üks kuu selles kliinikus maksab 120 000 dollarit (106 800 eurot).

Harington vajas juba viimase hooaja tegemisel psühholoogi abi, et tulla toime stressi ja negatiivsete emotsioonidega.

Kit Haringtoni abikaasa, «Troonide mängus» Ygritte’i kehastanud Rose Leslie kinnitas, et mees läks ravile.

Rose Leslie ja Kit Harington aprillis 2019 New Yorgis «Troonide mängu» viimase hooaja tutvustamisel

«Viimane hooaeg mõjus Kitile laastavalt. Ta oli pärast võtete lõppu väga kurnatud ja ta tarbis liigselt alkoholi. Ta tundis, et igapäevased asjad olid kasvanud üle pea ja ta oli muutunud ülitundlikuks,» selgitas Leslie.

Sel nädalal avalikustati, et «Troonide mängu» viimase hooaja tegemisest valmis dokumentaalfilm, milles on Haringtoni näha üliemotsionaalselt ja pisaratega reageerimas stsenaariumis olevale, et Jon Snow tapab Daenerys Targaryeni.