Telesaatejuht Ellen DeGeneres avaldas, et teda kasutati teismeeas seksuaalselt ära

DeGeneres oli hiljuti David Lettermani saate «My Next Guest Needs No Introduction» külaline ja rääkis seal, kuidas tema ema Betty DeGeneres abiellus «väga paha mehega», kes Ellenile haiget tegi, vahendab E! News.

«Ma olen enda peale väga kuri, sest... Ma olin liiga nõrk, et vastu hakata - ma olin 15-16aastane. See on kohutav, kohutav lugu ja ainuke põhjus, miks ma sellest nii detailselt räägin, on see, et ükski teine tüdruk ei laseks endale ealeski nii teha,» rääkis ta saates.

Ellen DeGenres. FOTO: Scanpix/ AFP

«Kohe pärast nende abiellumist diagnoositi mu emal rinnavähk,» avaldas Ellen. «Tema rind eemaldati ja nende suhe oli väga-väga seksuaalne, mis oli minu jaoks väga ebamugav.»

«Ükskord, kui mu ema oli linnast ära, ütles ta (kasuisa - toim) mulle, et oli ema rinnas mühku tundnud ja et seetõttu pidi ta minu rinda katsuma, et ema mitte kuidagi ärritada.»

«Kuna ma ei teadnud kehade kohta midagi ja ma ei teadnud, et kõik rinnad on erinevad... Ühesõnaga veenis ta mind, et ta peab minu rindu katsuma ja proovis sama asja ka hiljem teha,» tunnistas DeGeneres.

Samuti avaldas naine, et ühel korral üritas kasuisa tema ust lahti murda ja suurest hirmust jooksis ta tol õhtul kodust ära. «Ma põgenesin akna kaudu, sest ma teadsin, et sel korral oleks ta midagi enam teinud.»

«Ma ei tahtnud oma emale asjast rääkida, sest ma üritasin teda kaitsta ja ma teadsin, et see rikuks tema õnne.»

Ellen DeGeneres ja abikaasa Portia de Rossi. FOTO: Richard Shotwell / AP / Scanpix

«Ma oleksin pidanud ennast kaitsma,» lisas Ellen. «Ma ei rääkinud talle sellest veel mõned aastad ja kui ma seda tegin, siis ta ei uskunud mind. Ta jäi selle mehe juurde veel 18 aastaks.»

DeGeneres selgitas ka, et ta ema küll uuris kasuisalt vahejuhtumite kohta, ent too väitis lihtsalt, et Ellen valetas. «Seejärel ta... lihtsalt jäi tema juurde. See tegi mind väga kurjaks,» tunnistas Ellen.