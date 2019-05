Video: USA piloodid rääkisid esimest korda lendavatest objektidest, mis tegid väga veidraid manöövreid

Lennukikandjalt Theodore Roosevelt F/A-18F Super Hornet hävitajatega õhku tõusnud pilootide teatel nägid nad mitmel korral tundmatuid lendavaid objekte, millest enamik eiras füüsikaseadusi, teatab nytimes.com.

USA lennukikandja Theodore Roosevelt FOTO: Handout . / REUTERS/Scanpix

Pilootide teatel käitusid ufod ettearvamatult ja tekitasid mitmel korral ohuolukordi, ilmudes välja sealt, kus neid oodata ei osatud ja tegid kummalisi manöövreid.

Oli juhtum, milles piloodid nägid tundmatut lendobjekti alguses vaid radarilt, kuid mitte reaalselt. Radaripilt näitas, et tundmatu objekt oli lennukite kohal, olles neist paarsada meetrit kõrgemal.

Lõpuks oli ufot reaalselt näha, kuid kui piloodid hiljem sellest juhtumist rääkisid, siis olid nad sõnakasutuses ettevaatlikud. Nad ei öelnud nähtu ja kogetu kohta, et see oli üleloomulik.

Küll aga pani neid imestama nii selle juhtumi kui teiste juhtumite ufode lennuvõime ja mitmete füüsikaseaduste eiramine.

Ufo? FOTO: Youtube/kuvatõmmis

«Üks ufojuhtum oli väga eriline. Oli mitu tundmatut lendavat objekti, mis olid pikka aega samal kohal, kuid siis tegid kiirmanöövri. Lennuki hoidmine õhus ja manöövrite tegemine nõuab suures koguses kütust, kuid tundub, et need lendavad objektid töötavad millelgi muul, kui meie planeedil kasutusel olevatel kütustel,» sõnas piloot Ryan Graves.

Selle juhtumi salvestisel on kuulda piloote rääkimas, et nad ei ole varem midagi sellist näinud, sest tundmatud lendavad objektid liikusid nii kiiresti, et lennukid ei oleks neile järele jõudnud.

«Mis see veel oli?» küsis üks pilootidest ja teine lisas, et nende lennukiirus on uskumatu.

Kui piloodid sellest lennujuhtimiskeskusele teatasid, arvati seal, et tegemist on mingite uute ülehelikiirusel lendavate lennukite katsetamisega. Hiljem ilmnes, et USA õhujõud ei katsetanud siis Atlandi ookeani kohal mitte midagi.

Oli ebtõenäoline, et USA õhujõud oleks teinud uute lennukitega katseid samal ajal ja samas kohas, kus olid mereväe hävitajad treeninglendudel.

Mereväe pilootide teatel ehmatas üks tundmatu lendava objektiga kohtumine neid, kuna ufo lendas kahe hävituslennuki vahelt läbi, olles mõlemast lennukist vaid paarikümne meetri kaugusel.

Need ufodega kohtumised jõudsid USA kaitseministeeriumi salajase ufoprogrammi dokumentidesse.

USA kaitseministeerium avalikustas 2017. aastal, et neil oli salajane ufoprogramm. Siis toodi avalikkuse ette ka 2004. aasta juhtumid, milles nähti San Diego lähedal Vaiksel ookeani kohal mitmel korral ufosid.

USA piloodid nägid 2004 San Diego lähedal Vaikse ookeani kohal tundmatut lendavat objekti FOTO: Kuvatõmmis/Youtube

Florida juhtumid, mis leidsid aset 2014 – 2015, sundisid USA mereväge ufodest raporteerimise reegleid muutma. Samuti muutus suhtumine tundmatute lendavate objektide nägemisse ja neist raporteerimisse tõsisemaks.

Piloot Ryan Graves oli üks neist pilootidest, kes rääkis oma ufokogemustest nii kaitseministeeriumile kui kongressile.

Graves ja ta kolleeg, leitnant Danny Accoin esinevad populaarteadusliku kanali History Channel varsti eetrisse jõudvas uues dokumentaalsarjas, milles käsitletakse viimase aja ufode nägemisi.

Veel kolm pilooti andsid ufode teemal intervjuu, kuid nemad soovisid jääda anonüümseks.

USA mereväe teatel tekitasid tundmatud lendavad objektid ohuolukordi, mille tõttu neid ei saa eirata ja selle tõttu uuritakse ufojuhtumeid ka edaspidi.

USA kaitseministeerium, merevägi ja õhujõud pöördusid teadlaste poole küsimusega, kas tundmatute lendobjektide ebatavalist liikumist saab selgitada füüsikareeglite ja amtosfääriilmingute abil. Välja ei jäeta ka võimalust, et ebatavaliste objektide nägemine on seotud neuroloogiliste probleemidega, mis tekivad pilootidel kiiresti ja kõrgel lendamisel.

Pilootide sõnul on nad näinud tundmatuid ja ebatavaliselt liikuvaid või täiesti paigal seisvaid lennumasinaid nii merepinna kohal kui kümne kilomeetri kõrgusel.

USA mereväe pilootide teatel lendasid osad ufod väga kiiresti, siis aeglustasid liikumist ja suutsid murdosa sekundiga taas kiiresti liikuda. Nende liikumine oli selline, mis oleks selles olnud inimestel pidanud tekitama uimasuse ja teadvusekaotuse.

«Mitte kiirus ei ole tappev, vaid kiire pidurdamine ja siis taas kiiresti liikumine,» selgitas piloot Graves.

USA hävituslennukite pilootide arvates olid nende nähtud lendavad objektid midagi kõrgtehnoloogilist ja ulmelist, mida meie planeedil ei saa veel olemas olla.

Kaks USA F/A-18E Super Hornetit ja kaks AV-8B Harrieri treeninglennul FOTO: Lt. Logan Holshey / AP