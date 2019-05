Kihlatust lahku läinud Elina Nechayeva: otsustasime võtta aega iseendale juba mõni aeg tagasi

2018. aasta maikuus tegi Nechayeva nende kihluse teatavaks, kui kinnitas Wiwibloggs blogijatele, et sõrmus tema sõrmes on tõepoolest kihlasõrmus.

Möödunud juunis andis Nechayeva Elu24le intervjuu, kus kommenteeris suhet Davidiga nõnda: «Kõik, mis ma selle teema kohta võin öelda, on see, et David on väga armastav, väga hooliv, suurepärane mees.»