Video: MacKenzie Bezos lubas poole lahutusega saadud varast anda heategevuseks

MacKenzie Bezos teatas 28. mail, et ta liitub Microsofti kaasasutaja Bill Gatesi ja investor Warren Buffetti 2010. aastal loodud Giving Peldge liikumisega, mille eesmärgiks on teavitada maailma kõige rikkamaid heategevusvõimalustest.

See liikumine kutsub jõukaid andma osa oma teenitud rahast nende abistamiseks, kellel on raske. Iga annetaja saab ise määrata, kui palju raha ta heategevuseks annab.

MacKenzie Bezos teatas sotsiaalmeedias, et tal on põhimõtteliselt «määramatu kogus raha ära anda», kuid samas ta rõhutas, et jagab oma raha aja jooksul ja neile projektidele, mille plaanist on näha, et need kujunevad edukateks.