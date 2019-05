Jaagup Kreem avaldas, milliseid hitte nad Bon Jovi soojendajana lauluväljakul mängivad

Bon Jovi esineb Tallinna lauluväljakul juba sel pühapäeval, soojendajateks Santa Cruz Soomest ja Terminaator.

Bändi liider Jaagup Kreem ütles, et on Bon Jovi suur fänn: «Bon Jovi on mulle väga-väga palju elus tähendanud ja tähendab siiamaani. Olen palju eeskuju saanud sellelt tüübilt, muusikalises mõttes.»

Kreemi sõnul on kaks lugu, mis peavad ära tulema – «Wanted Dead or Alive» ja «Bed of Roses». «Need räägivad bändimeeste elust ja läbielamistest,» põhjendas ta.

Kindlat mälestust muusikul Bon Jovi lugudega ei ole, sest neid lihtsalt nii palju: «Rohkem kui üks ja kaks, aga kõik võib kokku võtta alapealkirjaga: Nõmme Rocki-klubi!»

Terminaator esineb pühapäeval umbes 40 000 inimese ees ja see on bändi 30 aasta pikkuse tegutsemise jooksul suurim publik.

«Väike saps on sees, sinu ees on üle 40 000 inimese, seda ei ole vähe,» tunnistas Kreem. «Ma ei karda suurt lava.»

Samas ta möönis, et on mures esinemise tehnilise poole pärast. «Me ei tea, kas saame teha soundcheck'i või kas me saame üldse enne publiku sisselaskmist mingigi piuksu läbi lasta nendest suurtest kõlaritest.»

Laulja sõnul ei ole praegu teada isegi see, kas nad saavad šõu ajal kasutada laval olevat valgustust. «Muidugi ei näe ma mitte mingisugust põhjust, miks ei peaks tehnika toimima,» lisas Kreem optimistlikult. «Mängimise osa pealt oleme teinud proovi, täna on veel üks proov ja oleme (pühapäeval laval - toim) oma tuntud headuses. Meie live tuleb aus!»

Terminaatoriga tuleb lavale ka klahpillivimängija Harmo Kallaste, kes bändist 2009. aastal lahkus. Kallaste naasmine tähendab publikule selliste legendaarsete lugude nagu «Juunikuu lumi» ja «Torm» esitust.