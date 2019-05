Staarblogija Malluka abikaasat ootab ees steriliseerimine

Mallukas jagas täna sotsiaalmeedias pilti, milles kinnitab, et tema abikaasal on tõepoolest lähiajal operatsioon ees ootamas. «Omg, Kardo lasebki ennast naiseks lõigata! Tegelikult mul on hea meel, et mina see ei ole, kes opile läheb,» kirjutas ta.

Mallukas on oma blogis varasemalt kirjutanud, et on Kardoga steriliseerimise plaani pidanud. Kuna nende peres kasvab juba kolm tütart - Mari Johanna, Lende Liis ja Marta Kene ning rohkem lapsi ei soovita, tundub see paari jaoks parim variant.

Mallukas sõnul on ta varasemalt kasutanud rasestumise vältimiseks spiraali, kuid see meetod ei ole tõhus olnud ja selliselt jäi ta kolmanda lapsega rasedaks. Seetõttu leidis paar, et parim variant edasiste planeerimata raseduste vältimiseks on Kardo steriliseerimine.