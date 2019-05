Lapseootel Blake Lively külastas abikaasat Ryan Reynoldsit võtteplatsil

2012. aastal abiellunud Lively ja Reynolds teatasid kolmanda lapse ootusest selle kuu alguses, olles uue linateose « Pokémon Detective Pikachu» esilinastusel New Yorgis. Lively kandis erkkollast kleiti, mis ta kõhu esile tõi.

Lively ja Reynolds on oma eraelu suhtes seni olnud üsna napisõnalised ja teatamine kolmanda lapse ootusest oli nende puhul üllatav.

Samas on nad mitmes intervjuus rõhutanud, et lapsed on nende jaoks kõige tähtsamad ja vahel jääb ka töö nende tõttu tahaplaanile.