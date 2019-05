Video: «Troonide mängu» vaip ei jää alla kuulsale Bayeux’ vaibale

«Troonide mängu» vaip, mille pikkus on 77,95 meetrit, avati Põhja-Iirimaa Belfasti Ulsteri muuseumis 21. juulil 2017 ja siis oli sellel seitsme hooaja tegevused ja tegelased.

Selle aasta lõpuks tuleb juurde ka kaheksas hooaeg, mille viimane, kuues osa oli HBO eetris 19. mail 2019.

Kaader «Troonide mängu» kaheksanda hooaja kuuendast osast. Pildil Jon Snow (Kit Harington) ja Daenerys Targaryen (Emilia Clarke). Kaugemal on näha Raudtrooni FOTO: CAP/PLF / Supplied by Capital Pictures/Scanpix

Kindlasti tulevad stseenid Winterfelli lahingust ning ka sellest, kuidas Arya Stark (Maisie Williams) tapab Öökuninga ja Jon Snow (Kit Harington) tapab Danerys Targaryeni (Emilia Clarke) ning Bran Starki (Isaac Hempstead Wright) kuningaks saamine.

Hetkel koosneb see vaip kuuest 11-meetrisest paneelist ja ühest 10,5-meetrisest paneelist, näidates stseene seitsmest hooajast.

«Troonide mängu» vaip FOTO: twitter.com

Iga paneeli tegemiseks tehti esmalt üldine joonistus, sellele järgnes detailsem joonistus ja lõpuks täpne värviline joonistus, mille alusel hakati linasele kangale pilti tikkima.

«Troonide mängu» vaip FOTO: Kuvatõmmis/Youtube

«Troonide mängu» linasest kootud ja tikitud vaip on kummardus Põhja-Iirimaa kunagisele linasetööstusele, mis oli 19. sajandil Euroopa suurim. Siis töötas linatootmisetteveõtetes üle 100 000 inimese.

Tänapäeval on sealne linatootmine väiksem, kuid Põhja-Iirimaa inimestele andis töökohti «Troonide mäng», kuna seda võeti seal üles. Lisaks on populaarsed nii «Troonide mängu» suveniirid kui ka ekskursioonid võttepaikadesse.

«Troonide mängu» vaip on kootud 18. sajandi linaste vaipade eeskujul ning stseenid ja tekst on sellele tikitud käsitsi käsitööliste poolt, kes on kandnud edasi vana tikkimisstiili.

Bayeux’ vaip (prantsuse keeles Tapisserie de Bayeux ) on käsitsi tikitud keskaegne vaip, mille pikkus on 70 meetrit ja laius 50 sentimeetrit.

Stseen Bayeux' vaibal FOTO: Royalty / ©1999 Credit:Topham Picturepoint/Scanpix

Sellel 58 stseeniga vaibal on kujutatud Inglismaa vallutamist normannide poolt. Seal on näha nii Normandia hertsogit Guillaume’i, hilisemat Inglise kuningat William Vallutajat kui Wessexi kuningat Haroldit. Vaiba kulminatsiooniks on 14. novembril 1066. aastal peetud Hastingsi lahing, milles normannid võitsid anglosakse.

Bayeux' vaibal on kujutatud, kuidas Normandia hertsog Guillaume, hilisem kuningas William I Inglismaa vallutas FOTO: HANDOUT / REUTERS/Scanpix

Legendi kohaselt tikkis selle vaiba William Vallutaja naine Mathilde. Vaiba uurimine on näidanud, et see valmis millalgi 11. sajandi lõpul või 12. sajandi alguses.

Vaip sai nime Normandia Bayeux’ katedraali järgi, kus seda kirikupühadel rahvale näidati. Praegu näeb seda Bayeux’ muuseumis.

Vaibal on kujutatud umbes 1500 inimest, lisaks hobuseid, losse ja laevu. Vaiba servad on kaunistatud fantastliste olendite, loomade ja lindude kujutistega ning stseenidega igapäevaelust.