Lagritsa üledoos tõstis mehel vererõhu lakke

Normaalne vererõhk on 120/80 mmHg. Esimene number on süstoolne ja teine diastoolne vererõhk.

Süstoolne ja diastoolne vererõhk on füsioloogiline näitaja, mida mõõdetakse vererõhumõõturitega ning väljendatakse elavhõbedasamba kõrgusega millimeetrites (mmHg).

Mees selgitas pärast kriisti taandumist arstidele, et ta oli kahe nädala jooksul iga päev joonud 1- 2 klaasitäit lagritsateed.

Seda teed tehakse lagritsa-magusjuure (Glycyrrhiza glabra) juurtest. Eriti populaarne on see ergutav tee Põhja-Aafrikas.

Lagrits-magusjuurest tehtava tee ja teiste toodete tarbimine suures koguses võib olla eluohtlik. Seda põhjusel, et nimetatud taimes on glütsürrisiini, mis on 40–50 korda magusam kui sahharoos. Selle aine tõttu langeb organismis kaaliumisisaldus, tuues kaasa südame aerütmia, kõrgenenud vererõhu ja paistetuse.