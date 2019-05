Kuningliku beebi Archie lapsehoidjad lasid jalga

Kuningliku pere allika teatel olid Harry ja Meghan juba enne lapse sündi palganud talle kaks lapsehoidjat, edastab express.co.uk.

Allikas jätkas, et Meghan ei ole nõus last mitte kellegi hoolde jätma, kaasa arvatud oma ema Doria Raglandi ning selle tõttu on Sussexi hertsogipaari kodus Frogmore Cottages palju pingeid.

Prints Harry ja Sussexi hertsoginna Meghan tutvustamas 8. mail oma poega Archie Harrison Mountbatten-Windsorit FOTO: Dominic Lipinski/WPA-Pool/SIPA /Scanpix

«Meghan on väga kontrolliv, nagu kartes, et kui keegi teine ta lapse eest hoolitseb, siis võib lapsega midagi juhtuda. Meghan ignoreerib abi ning see on tekitanud pingeid ja tülisid,» selgitas allikas.

Mõlemad lapsehoidjad andsid lahkumisavalduse, sest nende sõnul ei saa nad seal töötada, kuna neid ei lubata lapse juurde.

«Meghan üritab emarolli sisse elada, kuid ei luba end aidata. Ta on magamata ja pahur, mis omakorda lisab pingeid. Väidetavalt on ta juba talle töötavate inimeste peale häält tõstnud,» jätkas allikas.

Isegi ema Doria Ragland ei ole suutnud panna oma tütart teisiti käituma.

«Meghan on pidanud paaril korral jätma poja Archie oma ema Doria hoolde, kuid ta ei jätnud kauaks. Üsna pea tormas ta tagasi nagu arvates, et ema võib lapsele halba teha. Ka lapse isa Harry on üsna kõrvale tõrjutud,» lausus allikas.

Archie Harrison Mountbatten-Windsor oma ema Sussexi hertsogina Meghani süles. Juures on Meghani ema Doria Ragland, prints Harry, prints Philip ja Elizabeth II FOTO: Chris Allerton / AP/Scanpix

Kinnitamata andmetel lendab Doria Ragland lähiajal tagasi koju Los Angelesse.

Ei ole teada, kas Sussexi hertsoginna Meghan plaanib palgata uued lapsehoidjad või jätkab samal viisil, lubamata teisi oma lapse juurde.

Meghan ja Harry teatasid juba enne poja sündi, et nad üritavad oma lapsele anda võimalikult tavapärase lapsepõlve, ta ei pea olema avalikus elus ja kaamerate vaateväljas.