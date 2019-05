Laura Põldvere lõpetas koostöö Sven Lõhmusega ja avaldas uue singli - kuula, kuidas see kõlab!

Põnev on teekond ka artistile endale – ««Keerleme» on minu jaoks täiesti uus pööre kogu muusikalisel rännakul. Kuigi lugu on oma olemuselt lihtne, siis selle sõnum on kirjutatud tugevaks ja haaravaks, kombates piire raadiosõbraliku popmuusika ning tantsulisema stiili vahel,» ütleb Laura.

«Keerleme» tähistab Laura karjääris suurt muudatust, sest 15 aastat kestnud koostöö Sven Lõhmusega saab sellega läbi.

Värske stiilimuudatuse taga seisavad laulukirjutaja Daniel Reinaru ja produtsent Johannes Lõhmus. Lisaks nendele nimedele teevad Laura tulevasel albumil kaasa muusikakirjutajad kodumaalt kui ka väljaspool Eestit.

Laura Põldvere avaldas uue singli «Keerleme». FOTO: Kalle Veesaar

Nii on albumile tulemas 3 lugu, mille on loonud Soome popmuusikamaastikul hiidlaineid lööv Sugarhouse Publishing. «Loomulikult on see hulljulge samm, minna üksi otsima oma stiili, väljaspool turvalist ja hoolivat keskkonda!»

«Aga ma olen üliõnnelik, et olen suutnud enda ümber koguda inimesed, kes on minuga koos asunud sellele teekonnale ja võtavad seda kui ägedat väljakutset. Minu jaoks on see enda taasleidmise ja enesekehtestamise lugu, täis inspiratsiooni ja avastamist,» selgitab Laura.

Laura on figureerinud muusikamaailmas nii jazz-, eksperimentaal- kui popartistina. Viimasena lausa niivõrd edukalt, et temast on saanud möödunud aastakümne enimmängitud artist Eestimaa raadiojaamades.

Ta on täiendanud oma muusikalisi teadmisi nii Bostoni Berklee Muusikakolledžis, Freiburgi Jazz & Rock Schule’is ning Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias. Laura on välja andnud 8 albumit, võitnud Eesti Muusikaauhindade naisartisti tiitli ning esindanud Eestit Eurovisionil 2 korda.