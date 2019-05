Nimekiri lukus: Hard Rock Laager kuulutas välja kõik tänavused esinejad

Eesti poolelt on laval meie raskekahurivägi: Metsatöll, Metro Luminal ning J.M.K.E. ei vaja tutvustamist; Pedigree ja Goresoerd on pidurdamatud tööloomad ning omas liinis on tugevaimad tegijad Zahir, Catafalc, Freakangel, Redneck Rampage, Ocean Districts ja Wyrm Sub Terra.