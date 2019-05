Video: tehisintellekt pani Mona Lisa elama

Firma Samsungi ja Venemaa Skolkovo tehnoloogiainstituudi insenerid kasutasid tehisintellekti, et maalil olev naine, kes väidetavalt oli Firenze kaupmehe Francesco del Giocondo naine Lisa del Giocondo, hakkaks elama, teatab livescience.com.

Inseneridel see õnnestus ja Mona Lisast tehti video, millel on näha naist rääkimas ja ta näoilmet muutumas.

Insener Jegor Zahharovi sõnul on tehisintellekt loodud nii, et ta suudab eristada piltidel erinevaid inimesi ja näha neid nagu isiksusi, kellest igaühel on vaid neile omane rääkimisviis ja näoilmed.