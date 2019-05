Tesla insener pidi oma Jeep Cherokee kolmemeetrise lume alt välja kaevama

Ta jäi seal lumme kinni ning üsna pea tuli lumetorm, mille tõttu auto mattus mitmemeetrise lumevaiba alla, jäädes sinna kuudeks, teatab msn.com.

Californias Sierra Nevada mägede piirkond, kus asub ka Tahoe järv, on tuntud oma kiiresti muutuva ilma poolest. Seal on ka varem tekkinud ootamatult lumetorme, mille tõttu on nii inimesed kui masinad lumme jäänud.

Inseneri sõnul ostis ta 2000 Jeep Cherokee selle tõttu, et tema andmetel on see masin vastupidav ja ka juhi kõrval istujal on õhkpadi.

Tesla insener jättis lumme kinni jäänud auto saatus hooleks ja see oli Tahoe järve piirkonnas mitu kuud.

«Kuna ma ei saanud sellega edasi sõita, tuli mul ta maha jätta. Igatahes nägin, kuidas ta hakkas lumme mattuma. Mul oli ka kaasas sõber, kes oli oma auto jätnud kaugemale teele, siis matkasime tema autoni ja sõitsime sellega minema,» meenutas anonüümseks jääda soovinud insener.

Inseneri teatel jäi ta oma autoga lumme kell 11. 00 hommikul kohaliku aja järgi ning kella 14. 00 oli masin peaaegu täieliukult lume all.

Insener läks hiljuti koos sõprade ja lumekühveldamiseks vajalike tööriistadega tagasi, et 2000 Jeep Cherokee lumest välja kaevata. Neil oli raskusi auto leidmisega, sest see oli kaetud paksu lumega.

Lumelabidas. Pilt on illustreeriv FOTO: Natalya Danko / PantherMedia /Scanpix

Nad said auto asukoha jälile, kasutades paanikanuppu, kuid selle heli oli lume alt vaevu kuulda.

«Heli oli nõrk, auto tundus olevat rohkem kui kilomeetri kaugusel,» sõnas insener.

Mehed kühveldasid kolm tundi lund ja alles siis jõudsid millegi metalseni. See oli auto, mida nad kaua aega lume alt otsinud olid.

«Kaevasime sügava augu ja kui ära mõõtsime, siis saime lume paksuseks kolm meetrit. Auto katusel oli kolm meetrit lund. Rataste juurest mõõdetuna oleks lumekiht olnud mitu meetrit paksem,» teatas insener.

Ta tegi ka arvutuse, mis näitas, et masinal olnud lumekoguse raskus oli ligi kaks tonni. Samas auto kaalus vähem, kui ta peal olnud lumehunnik.

Mehed nägid autolt lund ära kühveldades, et masina katus oli lume raskuse all lömmi vajunud. Lumi oli nii tihke ja kõva, et masina uste juurest nad seda ära kühveldada ei saanud. Neil tuli kasutada lund sulatavat ainet, et saaksid edasi kaevata.

Lõpuks õnnestus auto enamvähem lumest vabastada, kuid lisaks mõlkis katusele olid esiklaasis mõrad, tagasivaate peeglid olid katki ja nii mõneski kohas oli veel mõlke. Inseneri sõnul oli ta suure dilemma ees, sest masin oli palju kannatada saanud.

«Pidin langetama otsuse, kas ma lasen auto kindlustusrahade abil korda teha või läheb see vanarauaks,» nentis insener.

Insener plaanib üürida puksiiri, et 2000 Jeep Cherokee ära vedada. Ta ei ole seda veel teinud ja masin on ikka veel samas kohas, kus ta kuid tagasi lumme mattus.