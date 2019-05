NÜÜD KA PILDID: lekkisid räppar Iggy Azalea alastipildid

USA väljaanne E! News vahendab, et Iggy kirjutas sotsiaalmeediasse postituse, milles selgitab, kust kohast alastipildid pärinevad ja miks ta nõustus paljalt poseerima.

Azalea selgitas, et tegu oli 2016. aastal ajakirja GQ tarbeks tehtud piltidega. «Paljud kõrge profiiliga naised on poseerinud GQ esikaanel, käed strateegiliselt rinnapartiid katmas ja ma olen alati arvanud, et need on väga ilusad pildid, seega ma haarasin võimalusest kinni,» selgitas räppar.

Iggy Azalea laval esinemas. FOTO: Scanpix / AFP

«Ma pole näinud, et ühegi teise naise pildid oleks lekkinud, seega ma tundsin end väga mugavalt (tegu oli kinnise võtteplatsiga) poseerides niivõrd mainekale ajakirjale, teades, et pildid, kus ma end kätega katan, lähevad printi.»

Iggy selgitas ka, et pole kunagi nõustunud tegema paljarindu pilte selleks, et neid võidakse avaldada. «See oli minu arusaam enne pildistamist, et GQ ei prindi topless pilte.»

«Ma olen üllatunud ja vihane, et neid pilte kohemaid ära ei kustutatud, kui nad olid lõplikud pildid välja valinud.»

Räppar Iggy Azalea esines telekanali ABC saates «Good Morning America». FOTO: Greg Allen / AP

Muuhulgas tunnistas räppar, et tunneb kurbust ja piinlikkust. «Mitte ainult sellepärast, et ma ei nõustunud sellega, vaid ka sellepärast, et inimesed on reageerinud tülgastavalt. Mitmete meeste poolt tehtud kommentaarid lähevad veelgi kaugemale, nad jagavad oma mõtteid ja fantaasiaid minu keha suhtes.»

«Olen sellest väga häiritud,» lisas Iggy.

Väljaanne TMZ vahendab, et fotograaf, kes 2016. aastal Iggy't pildistas, on tunnistanud, et pildid on temalt varastatud ja avaldatud ilma tema loata.