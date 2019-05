Miljonilise kahjunõude saanud Katrin Lust: minult ihaldatakse kahte väikest korterit ja ettevõtet

Kohtuistung on «Kuuuurija» saatejuhi Katrin Lusti elus uus etapp. «Selline tunne on nagu enne esimest suudlust - südame alt on väga õõnes,» räägib Lust, kellelt nõutakse kohtu kaudu miljoni euro suurust valuraha. Samas tunnistab saatejuht, et ta on ärimehe Iraz Zandiga seotud lugu kajastades teinud kõik õigesti ega tunne süüd. Täna loodab naine oma headele kaitsjatele.



«Ükskõik, millist lugu ette võttes, tuleb kaalutleda, kas sellel on avalik huvi ja kas saab uskuda allikat,» avaldab saatejuht saate tegemise tagamaad. Samal ajal ei ole Katrini sõnul ükski ajakirjanik kaitstud selle eest, et allikas võtab hiljem oma sõnad tagasi. «See kirves ripub iga ajakirjaniku pea kohal,» avaldab ta.



«Kohtuistungi ajal räägiti palju, millised on mu varad, kuidas neid arestida ja millega tuleb mul vastutada,» kirjeldab Lust täna eelistungil toimunut. Samal ajal on saatejuhi sõnul Zand teinud end Eestis varatuks. «Korterid, milles ta elab, kuuluvad ettevõtetele ja nende eest ei maksa ta erisoodustusmaksu,» teab Lust rääkida. «Minult ihaldatakse kaht korterit ja ettevõtet, samal ajal kui tal endal ei ole Eestis midagi,» avaldab ta. Lisaks nõuab I.J.Zand kahjunõudena miljon eurot telekanalilt TV3, mille eetris «Kuuuurija» toona oli.



Kas Katrin Lust on kaalunud I.J.Zandi vastu kohtusse minna, on naise sõnul keeruline küsimus. «Zand on väitnud, et olen töötanud Inglismaal prostituudina ja see on laim,» tunnistab Lust. Naise sõnul on kohtus käimine kulukas ja närvesööv. Selle asemel soovib Lust pühenduda «Kuuuurija» tegemisele ning õppida käesolevast olukorrast.



Midagi teisiti Katrin Lust siiski ei teeks. «Andsime Zandile korduvalt sõna, ta keeldus koostööst ja lootis, et lugu ei ilmu,» avaldab Lust tagantjärele loo tagamaad. Lusti sõnul oleks lugu ilmunud teistsugusena, kui Zand oleks andnud omapoolse vastuse, kuid ta keeldus.