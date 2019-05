Video: «Troonide mängu» viimase hooaja dokumentaalfilmis on näha emotsionaalset Kit Haringtoni

Režissöör Jeanie Finlay dokumentaalfilmis on näha, et 32-aastane briti näitleja pidas pärast kaheksanda hooaja viimast stseeni emotsionaalse kõne, teatab news.com.au.

See stseen tehti Põhja-Iirimaal ja selles on näha Jon Snowd lahkumas põhja.

Harington sõnas kaasstaaridele ja võttemeeskonnale: «Mu süda lõhkeb, sest ma armastan seda sarja. Minu jaoks ei ole Jon Snow kehastamine olnud kunagi töö, see on olnud minu elu. See roll on mulle väga südamelähedane. Kaasnäitlejad on minu perekond, ma armastan teid kõiki».