Pildid ja video: 17 päeva Hawaii džunglis ekselnul oli valida, kas elu või surm

«Tahtsin mitmel korral alla anda. Teadsin, et mul on valida kas elu või surm. Elutahe sai siiski võitu, sest mu peas olnud hääl ütles, et kui ma tahan ellu jääda, siis pean edasi liikuma,» sõnas naine 24 tundi pärast päästmist.

Elleri sõnul liikus ta piirkonnas, kus on mitmeid metsloomi, kaasa arvatud metssigu. Ta kukkus kuue meetri sügavusse kuristikku ning ta pea ja jalg said vigastada.

Joogaõpetaja ema Julia Eller sõnas, et ta ta tütar on kogenud matkaja ja on ka varem matkamas käinud ning tal on oskused, et ellu jääda.