Video: tõeline heategu! Miljonär ehitas tänavalambi all õppinud poisile kodu

31-aastane miljonär ja filantroop Yaqoob Yusuf Ahmed Mubarak lendas Bahreinist Peruusse, et poissi aidata. Ta otsis poisi ja ta pere üles ning lasi neile ehitada uue kodu, kus on olemas kõik tänapäevased mugavused, kaasa arvatud kraanivesi, elekter ja kanalisatsioon.

«Sain teada, et Victor on tubli õppur ja tal on nüüd olemas kõik võimalused, et minna edasi ülikooli ja võib olla kunagi asutada oma firma,» sõnas filantroop.