Pildid ja video: torm tõi nähtavale üle 4500 aasta vanuse uppunud metsa

Metsaekseprtide hinnangul oli esmakordselt üle 1000 aasta näha kogu metsa, varem on nähtud vaid osi sellest.

«See oli võimas vaatepilt, sest tegemist on pronksiajastu puudega, mida ei ole täielikult näha olnud 1000 aastat. Esmakordselt nähti neid 2014. aastal, kuid osaliselt. Puud tulid veest välja tänu tormile Hannah ja tugevale tuulele, mille kiirus oli 130 kilomeetrit tunnis,» teatas fotograaf.

Briti arheoloogid teavad juba aastakümneid, et Walesis ilmuvad mõõna ajal nähtavale tuhandete aastate vanused kännud. Kuid kuna puud on veest väljas lühiajaliselt, siis on neid keeruline uurida.