Hullnaljakas video: lastega hullanud emme hindas oma mõõte valesti ja jäi kappi kinni

Demi Lambe ronis mänguhoos ujulas kappi. Pildile on tabatud hetk, mil Demi veel ei tea, et ta ka järgmised 30 minutit selles samas kapis peab olema.

Facebooki lisatud videot on vaadatud üle 200 000 korra ning sel on ka rohkelt kommentaare. Üks neist on ka Demi enda oma: «Ma olen väljas, nii et te võite kõik kuradile kerida!»