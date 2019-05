Kui 25. mail pääses Maa asteroidikatastroofist, siis kuidas läheb 30. mail?

Sel asteroidil on oma Kuu, mille diameeter on 360 meetrit ja mis liigub asteroidist keskmiselt 2,6 kilomeetri kaugusel orbiidil.

30. mail on oodata järgmise asteroidi külaskäiku, 2011 HP liigub Maast mööda 4,7 miljoni kilomeetri kauguselt, teatab ibtimes.com.

USA kosmoseagentuuri NASA Jet Propulsion Laboratory teatel on 2011 HP ohtlikum kui oli 1999 KW4, sest ta on Meie planeedile lähemal, kuid otsest ohtu ta siiski ei kujuta.

100 – 200 meetrise diameetriga asteroidi 2011 HP liikumiskiirus on 30 348 kilomeetrit tunnis ehk 8,43 kilomeetrit sekundis. Tegemist on asteroidiga, mis on kaks korda nii suur kui Egiptuse Giza Suur püramiid.