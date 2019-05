Kas Ed Sheeranist saab 30. eluaastaks miljardär?

Rahandusekspertide hinnangul võib 28-aastasest Sheeranist saada juba 30. eluaastaks miljardär, teatab msn.com.

Sheeranil on tänu ta Divide kontsertturneele oma varale lisada üle 500 miljoni naela (565 miljonit eurot). Järgneva kolme kuuga võib ta veel teenida üle 100 miljoni naela (113 miljonit eurot). See tähendab, et ta ületab Iiri ansambli U2 raharekordi 579 miljonit naela (654 miljonit eurot), mille nad teenisid 2009. aastal antud 11 kontserdiga.

Popmuusika ekspert Mark Borkowski sõnas, et Sheeran oli «mees tänavalt», kuid temast on nüüdseks saanud maailmakuulus artist, kes on miljonär.

Ed Sheeran esinemas 2018 novembris Londonis FOTO: Martin Harris/Capital Pictures / MAR/Capital Pictures/Scanpix

«Sellised julged ja andekad noored teavad, mis läheb rahvale peale ja kuidas muusikaga raha teenida. Ed on üks neist, olles väga populaarne. Tal on loominguline ja äriline pool tasakaalus,» sõnas ekspert.

Avalike suhete asjatundja Marcel Knobil lisas, er Sheerani populaarsus põhineb ta lihtsusel ja andekusel.

«Ed on väga andekas, ta ei pea oma välimusega midagi rõhutama ega demonstreerima. Ta on lihtne ja alati tema ise. Nii nagu tema, ei pane ka näiteks Adele välimusele liigselt rõhku,» nentis Knobil.

Sheeran on paaris intervjuus öelnud, et ta on saavutanud edu tänu pikaajalisele pingutamisele ja raskuste ületamisele.

«Mu isal on kombeks öelda, et kui ei proovi, ei ole ka edu. Lähtun sellest, et kui asi töötab, siis tuleb sellega tegeleda niikaua kui võimalik. Kui asi tööle ei hakka, siis tuleb loobuda ja midagi muud käsile võtta,» selgitas Sheeran.

Ta lisas, et vahel tuleb ka võtta väga suuri riske, kuid ta senised riskid on end õigustanud.

«Minu soovitus nii iseendale kui teistele on, et kui midagi teed ja see sulle meeldib, siis tee võimalikult hästi,» sõnas Sheeran.

Edward Christopher Sheeran (sündinud 17. veebruaril 1991) on briti laulja, laulukirjutaja, kitarrist, muusikaprodutsent ja näitleja. Ta on müünud ülemaailmselt rohkem kui 45 miljoni albumi ja 100 miljoni singli, mis teeb temast ühe maailma enimmüüduima muusikaartisti.

21. veebruaril 2012. aastal Londonis toimunud muusikaauhindade Brit Awards tseremoonial sai ta parima meesartisti ja läbimurde auhinna.

Sheeranil oli episoodiline osa «Troonide mängu» seitsmendas hooajas ja ta andis animasarjas «Simpsonid» oma hääle Brendanile.