Mallukas pahandab toidu ära visanud blogija peale: nina püsti targutamine jätab maksimaalse mõrra mulje

Mariann, kes on ise juba aastaid pere ja kodu teemadel bloginud, jälgib ka seda, mida teevad teised sama valdkonna inimesed. Üheks nendeks ongi Miiunaator, kes on tuntud kui säästublogija ning tervislike eluviiside propageerija. Kuigi Mallukas on Mirjam Hundi suuresti nõus, et tervislik toitu ja eluviisid on tähtsad, siis ta ei ole nõus toidu äraviskamisega.

Just sellega Mirjam Hunt hiljuti hakkama sai. Mallukas kirjeldas, kuidas ta sattus hiljuti nägema Instagramist tehtud kuvatõmmist, kus Mirjam tasuta toidu ära viskab.

«See solvas teda nii südamepõhjani, sest seda solki tema ju ometi ei söö, oma lastele ei anna ja sellist sitta ei sünni isegi kuskile ära annetada, sest kes seda solki ikka tahaks?» kirjeldas Mallukas Mirjami käitumist.

Mirjam Hunt viskab tasuta toidu ära FOTO: Kuvatõmmis Instagramist

Mariann kirjutas, kuidas see teema temaga resoneerus. Kuigi ta ei saa öelda, et tema üles kasvades toidupuuduse või nälja all kannatas, siis on ta saanud palju kirju oma fännidelt, lugejatelt ja jälgijatelt, kes kirjeldavad, kui raske neil leiba lauale saada on.

«Olles aastaid blogija, olen ma saanud kirju nii paljudelt erinevatelt inimestelt. Te ei kujuta ette, kui palju kirjutavad mulle niisama, lihtsalt, et … rääkida. Samamoodi olen ma blogi kommentaariumis aru saanud, et elud on ikka väga erinevad ja hea elu kui selline on ikkagi väga suur privileeg,» kirjutas Mallukas oma blogis.

Mallukas tõi välja, et kõikidel inimestel ei ole võimalik lihtsalt hea ega muretu elu peale saada, sest väga palju loeb, kust inimene pärit on. Kui inimene tuleb vaesest perest, kus eluaeg on ots-otsaga kokku tuldud, töötab poes miinimumpalga eest ja on ehk isegi veel üksikema, siis on ainus mõte ta peas see, kuidas üldse hakkama saada, kirjutas Mallukas.

«Olme ja argielu on juba piisavalt rasked, et mingisugused unistamised ja mahetoidud ei tule pähegi, sest see on teisejärguline. Esmajärguline on lastele söök lauale panna, maksta eluasemekulud ja siis… edasi vaadata. Selliseid inimesi on nii palju ja neile targutama hakata, et kuule, kas sa ikka tead, et mahe on parem, on väga kitsarinnaline,» lisas Mallukas.

«See mööda internetti nina püsti targutamine jätab maksimaalse mõrra mulje ja teeb päriselt null kasu,» kirjutas naine.

Mallukas leiab, et kuigi ta on Mirjamiga nõus, et puljongikuubikud ei pruugi olla tervislikud, siis oleks võinud selle olukorra teisiti lahendada.

«Praegune söögi minema loopimine on rohkem nagu «krt, miks vaesed ei võiks tervislikku toitu süüa, lollid on v???» parastas Mallukas.

Mariann Treimann otsustas siis teha nagu ise blogis õpetas. Ta kogus kokku kodus oleva üleliigse toidu ning hakkas seda kiiresti puudust kannatavatele inimestele transportima. Lisaks sellele korraldas ta ka toiduabi teenuse, viies puudust kannatavatele inimestele seda, mida nad kõige enam vajavad.

Mirjam Hunt FOTO: Facebook