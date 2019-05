Mees võttis endalt elu pärast seda, kui alligaator tappis ta tugikoera

Epp võttis endalt elu vähem kui ööpäev pärast kohutavat intsidenti, kui tema «vaimse tervise tugikoer» jalutuskäigul rihma otsast lahti pääses ja alligaatori lõugade vahele sattus, vahendab New York Post .

Pärast Java surma oli Epp nii murtud, et ta pere tahtis ta arstide hoole alla jätta. Neile öeldi aga, et esimene vaba arstiaeg on alles augustis ja mees peab senikaua ootama.