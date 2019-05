Beckhamite poeg läks modellist pruudiga riidu, turvamehed pidid sekkuma

The Suni teatel ründas Beckhami tüdruksõber Hana Cross oma peikat Prantsusmaal Cannes'is luksushotelli restoranis. Pole alust arvata, et rünnak oli füüsiline.

Siseallika teatel läksid noored mõneks päevaks Cannes'i, kuid hakkasid kohe nääklema. Modellil on raskusi oma peika raha ja kuulsusega toimetulemisega; Beckham on aga väga armukade ning teda ärritas teiste meeste tähelepanu, mida tema kaunis tüdruksõber festivalil sai.

​Juhtunust teavitati noore Beckhami vanemaid, kes on poja mürgise suhte pärast mures. Victoria ja David on palunud, et poeg laseks pruudil alla kirjutada saladuseshoidmise lepingule, mis kindlustaks, et modell pärast lahkuminekut peresaladusi ei paljastaks, aga noormees peab seda solvavaks.